Чернов ответил, переживал ли, что Абаскаль не выпускал его в последних матчах «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о попадании в стартовый состав команды на матч с «Факелом» в рамках 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Рад, как и любой футболист, который попадает в стартовый состав. Были скомканные эмоции от того, что не играл в последних матчах. Но хорошо, что тренер дал шанс в Кубке. Думаю, я его использовал», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» состоялся сегодня, 19 октября. Встреча проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. После финального свистка победу праздновали футболисты красно-белых — 2:1. В составе «Факела» голом с пенальти отметился Максим Максимов, а за московскую команду забили Николай Рассказов и Шамар Николсон.