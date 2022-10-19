Шамар Николсон: рад, что Соболев забивает. Его игра делает меня сильнее

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о соперничестве с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
«Есть ли соперничество с Соболевым? Самое главное — командные результаты. Я рад за Сашу, и это меня мотивирует становиться сильнее, прогрессировать и выходить из зоны комфорта. Я только рад, что Соболев забивает. Его игра делает меня сильнее», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом». Встреча проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. После финального свистка победу праздновали футболисты красно-белых — 2:1. В составе «Факела» голом с пенальти отметился Максим Максимов, а за московскую команду забили Николай Рассказов и Шамар Николсон.
- 19 октября 2022
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