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«Такую игру и представляли». Зиньковский — о победе «Спартака» над «Факелом» в Кубке

«Такую игру и представляли». Зиньковский — о победе «Спартака» над «Факелом» в Кубке
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над воронежским «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Тяжёлая игра. Сами всё видели. Было много единоборств и длинных передач. Такую игру себе и представляли», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» состоялся сегодня, 19 октября. Встреча проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. После финального свистка победу праздновали футболисты московской команды — 2:1. В составе «Факела» голом с 11-метровой отметился Максим Максимов, а за московскую команду забили Николай Рассказов и Шамар Николсон.

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