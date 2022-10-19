«Такую игру и представляли». Зиньковский — о победе «Спартака» над «Факелом» в Кубке

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над воронежским «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Тяжёлая игра. Сами всё видели. Было много единоборств и длинных передач. Такую игру себе и представляли», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» состоялся сегодня, 19 октября. Встреча проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. После финального свистка победу праздновали футболисты московской команды — 2:1. В составе «Факела» голом с 11-метровой отметился Максим Максимов, а за московскую команду забили Николай Рассказов и Шамар Николсон.