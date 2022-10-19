Зиньковский оценил поле в Воронеже. Игроки «Зенита» раскритиковали его в 12-м туре РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после матча группового этапа Кубка России с «Факелом» (2:1) оценил поле в Воронеже. Ранее футболисты «Зенита» раскритиковали его после игры в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Ругают поле? Нормальное поле. Мы до игры встретились с ребятами из «Факела»: они сказали, что несколько недель было намного хуже. На разминке всё было нормально. В игре защитникам больше не очень удобно — после отскока не понимают, куда пойдёт мяч. Для атакующих игроков всё нормально. Как обычно», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, после четырёх сыгранных матчей «Спартак» возглавляет группу В Кубка России, «Факел» — на четвёртом месте.
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