Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Анчелотти и Клопп — в топ-3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был назван лучшим тренером мира по версии издания FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 50 лучших наставников на данный момент.
Топ-10 лучших тренеров мира:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Карло Анчелотти («Реал»);
3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
4. Антонио Конте («Тоттенхэм»);
5. Стефано Пиоли («Милан»);
6. Микель Артета («Арсенал»);
7. Томас Тухель (экс-«Челси»);
8. Грэм Поттер («Челси»);
9. Юлиан Нагельсман («Бавария»);
10. Диего Симеоне («Атлетико»).
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье занял 12-е место, Хави («Барселона») – 14-е, наставник «МЮ» Эрик тен Хаг – 15-й, Жозе Моуринью («Рома») — 35-й.
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