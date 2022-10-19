Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Анчелотти и Клопп — в топ-3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был назван лучшим тренером мира по версии издания FourFourTwo.



Британский журнал составил список из 50 лучших наставников на данный момент.



Топ-10 лучших тренеров мира:



1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);



2. Карло Анчелотти («Реал»);



3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);



4. Антонио Конте («Тоттенхэм»);



5. Стефано Пиоли («Милан»);



6. Микель Артета («Арсенал»);



7. Томас Тухель (экс-«Челси»);



8. Грэм Поттер («Челси»);



9. Юлиан Нагельсман («Бавария»);



10. Диего Симеоне («Атлетико»).



Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье занял 12-е место, Хави («Барселона») – 14-е, наставник «МЮ» Эрик тен Хаг – 15-й, Жозе Моуринью («Рома») — 35-й.



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