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Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Анчелотти и Клопп — в топ-3

Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Анчелотти и Клопп — в топ-3
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был назван лучшим тренером мира по версии издания FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 50 лучших наставников на данный момент.

Топ-10 лучших тренеров мира:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Карло Анчелотти («Реал»);

3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

4. Антонио Конте («Тоттенхэм»);

5. Стефано Пиоли («Милан»);

6. Микель Артета («Арсенал»);

7. Томас Тухель (экс-«Челси»);

8. Грэм Поттер («Челси»);

9. Юлиан Нагельсман («Бавария»);

10. Диего Симеоне («Атлетико»).

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье занял 12-е место, Хави («Барселона») – 14-е, наставник «МЮ» Эрик тен Хаг – 15-й, Жозе Моуринью («Рома») — 35-й.

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