Главный тренер ЦСКА Федотов оценил игру Ушакова в матче с «Торпедо» в Кубке России
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча группового этапа Кубка России с «Торпедо» (0:1) поделился мнением об игре полузащитника армейцев Егора Ушакова.
«Егор Ушаков вернулся в хорошем состоянии, порадовал нас, был активен на своём фланге. И обострял, и подавал, и завершал. Позитивно его оцениваем — это боевая единица. Его не хватало нам для конкуренции», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что армейский клуб занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков после четырёх сыгранных встреч. «Торпедо» — на третьем месте, заработав шесть баллов за четыре матча. Второе место в группе занимает «Урал» (шесть очков, три матча), четвёртый — «Сочи» (0 баллов, три игры).
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