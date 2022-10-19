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«Реал Сосьедад» вышел на третье место в испанской Примере, минимально обыграв «Мальорку»

«Реал Сосьедад» вышел на третье место в испанской Примере, минимально обыграв «Мальорку»
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«Реал Сосьедад» одержал победу над «Мальоркой» в матче 10-го тура испанской Примеры со счётом 1:0. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена».

Единственный гол в матче на четвёртой минуте забил полузащитник хозяев Микель Мерино, ему ассистировал Брайс Мендес.

«Сосьедад» занимает третье место в Ла Лиге, набрав 22 очка после 10 матчей. «Мальорка» — на 15-й строчке, заработав девять баллов.

Испания - Примера. 10-й тур
19 октября 2022, среда. 21:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Мерино – 4'

«Кадис» сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0. Встреча прошла в Кадисе на стадионе «Нуэво Мирандилья». «Бетис» занимает пятое место в таблице, после 10 туров набрав 20 очков, «Кадис» — 19-й с семью баллами.

Испания - Примера. 10-й тур
19 октября 2022, среда. 20:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Удаления: нет / Каналес – 90+8'

«Вальядолид» одержал разгромную победу над «Сельтой» со счётом 4:1. Игра состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде.

В составе хозяев отличились Серхио Леон (дубль), Роке Меса и Хоакин Фернандес, у «Сельты» единственный гол забил Оскар Родригес.

Испания - Примера. 10-й тур
19 октября 2022, среда. 20:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
4 : 1
Сельта
Виго
1:0 Меса – 32'   1:1 Родригес – 43'   2:1 Фернандес – 62'   3:1 Леон – 74'   4:1 Леон – 79'
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