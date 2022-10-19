«Реал Сосьедад» вышел на третье место в испанской Примере, минимально обыграв «Мальорку»

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Мальоркой» в матче 10-го тура испанской Примеры со счётом 1:0. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена».



Единственный гол в матче на четвёртой минуте забил полузащитник хозяев Микель Мерино, ему ассистировал Брайс Мендес.



«Сосьедад» занимает третье место в Ла Лиге, набрав 22 очка после 10 матчей. «Мальорка» — на 15-й строчке, заработав девять баллов.

«Кадис» сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0. Встреча прошла в Кадисе на стадионе «Нуэво Мирандилья». «Бетис» занимает пятое место в таблице, после 10 туров набрав 20 очков, «Кадис» — 19-й с семью баллами.

«Вальядолид» одержал разгромную победу над «Сельтой» со счётом 4:1. Игра состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде.



В составе хозяев отличились Серхио Леон (дубль), Роке Меса и Хоакин Фернандес, у «Сельты» единственный гол забил Оскар Родригес.