«Ньюкасл» одержал победу над «Эвертоном», у «ирисок» один удар по воротам за весь матч

Сегодня, 19 октября, состоялись встречи 12-го тура английской Премьер-лиги. В первом матче «Ньюкасл» принимал ливерпульский «Эвертон», а в другом «Борнмут» встречался с «Саутгемптоном».

«Сороки» в своём домашнем матче вышли вперёд в середине первого тайма, когда на 31-й минуте встречи свой момент реализовал Мигель Альмирон после точной передачи Бруно Гимарайнса. Дальнейший ход матча прошёл под диктовку хозяев поля, в то время как подопечные Фрэнка Лэмпарда за все 90 минут нанесли лишь один удар по воротам, который был неточен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Ньюкасла».

«Саутгемптон» также отметился минимальной победой, одолев «Борнмут». «Святые» забили единственный мяч на девятой минуте встречи, когда с передачи Ромена Перро отличился нападающий Че Адамс — 1:0.