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«Ньюкасл» одержал победу над «Эвертоном», у «ирисок» один удар по воротам за весь матч

«Ньюкасл» одержал победу над «Эвертоном», у «ирисок» один удар по воротам за весь матч
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Сегодня, 19 октября, состоялись встречи 12-го тура английской Премьер-лиги. В первом матче «Ньюкасл» принимал ливерпульский «Эвертон», а в другом «Борнмут» встречался с «Саутгемптоном».

«Сороки» в своём домашнем матче вышли вперёд в середине первого тайма, когда на 31-й минуте встречи свой момент реализовал Мигель Альмирон после точной передачи Бруно Гимарайнса. Дальнейший ход матча прошёл под диктовку хозяев поля, в то время как подопечные Фрэнка Лэмпарда за все 90 минут нанесли лишь один удар по воротам, который был неточен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Ньюкасла».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
19 октября 2022, среда. 21:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Альмирон – 31'

«Саутгемптон» также отметился минимальной победой, одолев «Борнмут». «Святые» забили единственный мяч на девятой минуте встречи, когда с передачи Ромена Перро отличился нападающий Че Адамс — 1:0.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
19 октября 2022, среда. 21:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Адамс – 9'
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