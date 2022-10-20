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Конте потерпел поражения во всех четырёх матчах на «Олд Траффорд»

Конте потерпел поражения во всех четырёх матчах на «Олд Траффорд»
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Вчера, 19 октября, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой манкунианцев со счётом 2:0.

Для итальянского рулевого «шпор» Антонио Конте это поражение стало уже четвёртым в его карьере на стадионе «Олд Траффорд». 53-летний специалист проиграл все четыре встречи в качестве главного тренера сначала «Челси», а затем и «Тоттенхэма». Напомним, Конте возглавлял «аристократов» в период с 2016 по 2018 год. Пост наставника «Тоттенхэма» Антонио занял в ноябре прошлого года.

На данный момент «шпоры» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. 23 октября «Тоттенхэм» на своём стадионе сыграет с «Ньюкаслом» в рамках очередного тура чемпионата Англии по футболу.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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