Аррисабалага — о матче с «Брентфордом»: мы должны были забивать

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал итоги матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла с «Брентфордом» вничью — 0:0.
«Мы недовольны, потому что последние 15 или 20 минут всё время играли в их штрафной. У нас были явные возможности, и мы должны были забивать. Хотели три очка, чтобы бороться в топе и оставаться как можно выше.
Я чувствую себя очень хорошо и уверенно. С мячом и без него чувствую себя прекрасно. Помогаю команде, когда она в этом нуждается, поэтому я счастлив. Каждому игроку нужна уверенность и толчок от главного тренера. Для вратаря, может быть, даже важнее, когда ты играешь матчи подряд.
Сейчас я уверен в себе и думаю, что играю хорошо. Нужно продолжать работать», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт «Челси».
Кепа провёл 50-й матч «на ноль» за «Челси». Он единственный игрок, который сыграл без замен при тренере Грэме Поттере.
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