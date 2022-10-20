Аленичев рассказал о разногласиях с Федуном в период тренерской работы в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о работе в команде перед чемпионским сезоном и разногласиях с бывшим владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Команду мы собирали вместе со своими помощниками, и собрали такую достойную, крепкую, которая в итоге выиграла чемпионат. Уже тогда был на 100% уверен, что чемпионом будет одна из двух команд — «Спартак» или «Зенит». Других конкурентов на тот момент не видел, пусть это и звучит нескромно. Это был тот коллектив, который я хотел создать, была желанная атмосфера. И, конечно, группу футболистов приобретали именно по моей просьбе. Например, бразилец Фернандо из «Сампдории». У меня даже разногласия были с Федуном, когда остановился именно на этом игроке. Федун мне сказал, что он «дорогой». Ответил ему, что если мы хотим быть конкурентами «Зениту», то надо делать такие приобретения. И в итоге мне удалось его убедить. Как все потом увидели, это был действительно фантастический футболист. Он очень многое сделал для «Спартака».

Благодарен Леониду Арнольдовичу за то, что пригласил меня в «Спартак». Хотелось бы поработать дольше, но произошла осечка, о которой мы все прекрасно знаем. Решение руководства было такое. Я его принял. Было грустно! Что обижаться? Хотел поработать в клубе три, четыре, пять лет. Не столько, сколько Романцев, но тем не менее. Получилось так, как получилось. В тот год команда стала чемпионом. Про «багаж Аленичева» слышал, всегда это с улыбкой воспринимаю. И благодарен Массимо Каррере за то, что он довёл «Спартак» до чемпионства», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Аленичев покинул «Спартак» после поражения от кипрского АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы в августе 2016 года. Красно-белые стали чемпионами в сезоне-2016/2017.

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