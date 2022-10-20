Отец Мелёшина: сын подписал новый контракт со «Спартаком» летом. Сейчас улучшили условия

Российский тренер Алексей Мелёшин рассказал о деталях контракта сына, 18-летнего футболиста «Спартака» Павла Мелёшина.



«Сын не продлил контракт — он у него уже был. Заключил новое соглашение ещё летом, а сейчас было небольшое улучшение — новые условия. Если я правильно понял, контракт, который был подписан в молодёжной команде, немного переподписали — добавили год.



Это его заслуги — он трудится, играет и доказывает. Молодец! Руководство оценило и предложило небольшое продление. Раз клуб предложил, значит, заслужил. Ничего сверхвыдающегося здесь нет», – сказал Мелёшин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Павел Мелёшин забил два гола в текущем сезоне Кубка России.

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