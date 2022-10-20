Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Мелёшина: сын подписал новый контракт со «Спартаком» летом. Сейчас улучшили условия

Отец Мелёшина: сын подписал новый контракт со «Спартаком» летом. Сейчас улучшили условия
Комментарии

Российский тренер Алексей Мелёшин рассказал о деталях контракта сына, 18-летнего футболиста «Спартака» Павла Мелёшина.

«Сын не продлил контракт — он у него уже был. Заключил новое соглашение ещё летом, а сейчас было небольшое улучшение — новые условия. Если я правильно понял, контракт, который был подписан в молодёжной команде, немного переподписали — добавили год.

Это его заслуги — он трудится, играет и доказывает. Молодец! Руководство оценило и предложило небольшое продление. Раз клуб предложил, значит, заслужил. Ничего сверхвыдающегося здесь нет», – сказал Мелёшин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Павел Мелёшин забил два гола в текущем сезоне Кубка России.

«Спартак» на классе выигрывал в Воронеже целый час. Но потом вышел Мевля «Спартак» на классе выигрывал в Воронеже целый час. Но потом вышел Мевля

Видео: ЦСКА и «Спартак», огонь и скандалы. Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022