Отец Мелёшина: сын подписал новый контракт со «Спартаком» летом. Сейчас улучшили условия

Российский тренер Алексей Мелёшин рассказал о деталях контракта сына, 18-летнего футболиста «Спартака» Павла Мелёшина.
«Сын не продлил контракт — он у него уже был. Заключил новое соглашение ещё летом, а сейчас было небольшое улучшение — новые условия. Если я правильно понял, контракт, который был подписан в молодёжной команде, немного переподписали — добавили год.
Это его заслуги — он трудится, играет и доказывает. Молодец! Руководство оценило и предложило небольшое продление. Раз клуб предложил, значит, заслужил. Ничего сверхвыдающегося здесь нет», – сказал Мелёшин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Павел Мелёшин забил два гола в текущем сезоне Кубка России.
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