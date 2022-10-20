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Фердинанд: «МЮ» должен расторгнуть контракт с Роналду, если тренер не видит его в старте

Фердинанд: «МЮ» должен расторгнуть контракт с Роналду, если тренер не видит его в старте
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о положении Криштиану Роналду в стане «красных дьяволов». Напомним, в недавнем матче с «Тоттенхэмом» (2:0) португалец не вышел на поле, из-за чего разозлился и покинул скамейку запасных прямо во время игры.

«Я предполагал, что «Манчестер Юнайтед» бережёт Роналду для матча с «Челси», который пройдёт на выходных. Я считаю это единственной логичной причиной, почему он не играл с «Тоттенхэмом». Разумеется, Криштиану был в ярости от этого. Ничего другого нельзя было ожидать.

Думаю, что это большая проблема Эрика тен Хага – ему нужно обдумать, что делать в следующее трансферное окно. Если он не видит Роналду в стартовом составе, то придётся расторгнуть контракт. Клуб должен отпустить его. Сразу же после игры слышать вопрос: «Почему Роналду не вышел на поле?» — это несправедливо по отношению к Роналду, тен Хагу и всему «МЮ».

Я сижу и думаю: почему же «Манчестер Юнайтед» не отпустил Роналду, если знал, что Криштиану не входит в планы тренера? Я не понимаю этого.

Сейчас мне кажется, что тен Хаг не хотел оставлять Роналду. Если это так, то клуб должен был отпустить игрока. Криштиану – легенда и суперзвезда. Эта ситуация будет мешать тен Хагу до тех пор, пока Криштиану не уйдёт», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Роналду спорит с тен Хагом:

«МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично «МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично
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