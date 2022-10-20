КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» за задержку выхода на поле перед вторым таймом

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о денежных штрафах для ЦСКА, «Спартака» и «Оренбурга».

«Оштрафовать ЦСКА за задержку выхода перед вторым таймом на 20 тысяч рублей. Оштрафовать «Спартак» за задержку выхода перед вторым таймом на 20 тысяч рублей.



После матча «Динамо» и «Оренбург» не все игроки «Оренбурга» прошли через микст-зону — оштрафовать «Оренбург» на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее КДК РФС объявил решение о дисквалификации главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Федотов пропустит два матча (один – условно), Абаскаль — один.