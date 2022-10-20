Защитник «Челси» Чалоба: набираюсь опыта у Силвы и Кулибали

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал выездной матч с «Брентфордом», который окончился вничью (0:0), а также рассказал о своей игре в тройке защитников с Тьяго Силвой и Калиду Кулибали.
«Мы понимали, что матч с «Брентфордом» будет непростым, потому что уже играли на их поле в прошлом сезоне. Понимаем, что из себя представляет «Брентфорд», и, на мой взгляд, мы неплохо с ними справились.
Мы не в восторге от того, чтобы отдавать сопернику мяч, но временами именно так и происходило. Но мы сумели успокоить темп и играть в свой футбол, прессингуя соперника. Жаль, что в конце не вырвали победу, но мы сохранили ворота на замке и заработали одно очко.
Моя игра в тройке защитников? Это был успешный опыт. Я набираюсь опыта у Тьяго Силвы и Калиду Кулибали. Полезно быть универсальным, и я считаю, что хорошо отработал этот матч», — сказал Чалоба в послематчевом интервью.
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