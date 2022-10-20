Лукаку вернулся к тренировкам после травмы, но будет недоступен на игру с «Фиорентиной»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вернулся в строй после травмы бедра и уже приступил к тренировкам. Однако, как сообщает портал Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com, бельгиец пока продолжает своё восстановление и в клубе постараются аккуратно вводить форварда в общие сессии. Ожидается, что Лукаку пропустит ближайшую встречу команды с «Фиорентиной».

Бельгийский нападающий, который перешёл в «Интер» минувшим летом на правах аренды из «Челси», получил травму в конце августа в игре с римским «Лацио» (поражение миланского клуба 1:3). С тех пор форвард больше не принял участия ни в одном матче команды.

Матч «Интера» с «Фиорентиной» состоится в субботу, 22 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. Миланский клуб находится на седьмом месте турнирной таблицы Серии А. У подопечных Симоне Индзаги 18 очков после десяти встреч.

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