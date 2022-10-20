Президент «Урала» рассказал, что говорил Каштанову во время потасовки в матче с «Сочи»
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что говорил форварду екатеринбургского клуба Алексею Каштанову во время потасовки в матче Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).
«Что говорил Каштанову, когда он спорил с резервным? Я ему говорил: «Лёша, не надо тебе спорить. Уйди оттуда — у тебя карточка». Просто парень завозмущался. В том моменте его и правда не было. Он не толкался ни с кем. А резервный сказал, что надо ему показать карточку! Я сам спрашивал резервного, почему он показал ему карточку. Ему было обидно, он не понимал, за что ему показали вторую жёлтую», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Урал» занимает второе место в группе D Кубка России, «Сочи» — на четвёртой строчке.
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