Вратарь «Сочи» Адамов сломал нос после жёсткого столкновения в матче с «Уралом» в Кубке

Представитель голкипера «Сочи» Дениса Адамова Кирилл Ливанов прокомментировал состояние игрока после столкновения с полузащитником «Урала» Раем Влутом в матче группового этапа Фонбет Кубка России (2:3).
«Жизни Дениса ничего не угрожает. Перелом носа и верхнечелюстной пазухи, операция не потребуется», — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В текущем сезоне 24-летний Адамов провёл восемь матчей в Российской Премьер-Лиге и две встречи в рамках Кубка России. «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 13 туров. В Кубке России подопечные Вадима Гаранина занимают последнее, четвёртое место в таблице группы D, не набрав баллов за четыре встречи.
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