Полузащитник «Крыльев» Соколов рассказал, чего не хватило команде в матче с «Зенитом»

Хавбек «Крыльев Советов» Артём Соколов поделился мнением, почему самарскому клубу не удалось взять очки в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (поражение 1:2), а также прокомментировал ход встречи.
«Сложная игра была. В первом тайме многое не получалось. Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках. В первом и во втором тайме пропустили и нужно было отыгрываться. Где-то «Зенит» отдавал мяч, и мы пытались контролировать игру. Хорошо, что забили. Хотели забить второй, но не получилось дожать.
Сложно сказать, почему не получилось в контратакующей игре. Где-то спешили, где-то были ошибки детские. Наверное, с этим было связано. Нужно было больше навала. Где-то не хватило удачи, чтобы мяч отскочил как-то, добить и пробить остро», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 20 октября 2022
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