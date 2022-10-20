Полузащитник «Крыльев» Соколов рассказал, чего не хватило команде в матче с «Зенитом»

Хавбек «Крыльев Советов» Артём Соколов поделился мнением, почему самарскому клубу не удалось взять очки в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (поражение 1:2), а также прокомментировал ход встречи.

«Сложная игра была. В первом тайме многое не получалось. Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках. В первом и во втором тайме пропустили и нужно было отыгрываться. Где-то «Зенит» отдавал мяч, и мы пытались контролировать игру. Хорошо, что забили. Хотели забить второй, но не получилось дожать.



Сложно сказать, почему не получилось в контратакующей игре. Где-то спешили, где-то были ошибки детские. Наверное, с этим было связано. Нужно было больше навала. Где-то не хватило удачи, чтобы мяч отскочил как-то, добить и пробить остро», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.