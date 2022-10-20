Семак оценил победу «Зенита» над «Крыльями Советов» в матче Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Достаточно интересная игра получилось. В первом тайме очень прилично играли и контролировали ход матча. К сожалению, не смогли забить и реализовать большую часть.



Во втором тайме после второго гола позволили сопернику убегать в контратаку. Контролировали в дальнейшем игру, но пропущенный мяч не то что бы обескуражил, а внёс нервозность в игру. Мы хотели забить, «Крылья» — отыграться. Но победа есть победа», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сине-бело-голубые потерпели два поражения в четырёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели два поражения. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.