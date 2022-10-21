Сергеев: Клаудиньо и Вендела благодарил по-русски. Оба прекрасно всё понимают

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев, оформивший дубль и принёсший своей команде победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка России (2:1), прокомментировал оба голевых эпизода, а также рассказал, как поблагодарил авторов результативных передач – бразильцев Клаудиньо и Вендела.
«Поблагодарил всю команду. Первая комбинация вообще была шикарная: разыграли всё в одно касание, и Клаудиньо покатил мне на пустые ворота. А во втором моменте Деян Ловрен сделал длинную передачу на Вендела, он мне скинул, я обработал и забил. Поблагодарил ребят во время игры.
Как будет спасибо по-португальски? Знаю, obrigado. Но я поблагодарил по-русски. Они оба уже прекрасно всё понимают», – приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».
Для петербургской команды это вторая победа в текущем розыгрыше Кубка России. В стартовом матче «Зенит» победил «Факел» (2:0), однако затем было два поражения – от «Крыльев Советов» (0:2) и «Спартака» (0:3).
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