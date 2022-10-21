Семак затруднился с ответом, с какого места «Зениту» лучше выйти из группы в Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, имеет ли значение место в группе, с которого команда выйдет в следующий раунд Кубка России.
«Сейчас достаточно сложно предположить, как лучше и по какому пути пойти. Насколько я понимаю, если команда с 1/4 вылетает в верхней части, то надо играть ещё одну игру. Непростой календарь. Конечно, хотелось победить с разницей, но победа есть победа – это раз. Во-вторых, нам нужно решать задачи по мере их поступления.
Задача – выйти в следующий этап, а там уже нужно играть. Шансы есть, их надо использовать. Сегодня я не берусь говорить, по какому пути идти легче. Главное – выйти, а дальше уже посмотрим», – приводит слова Семака официальный сайт клуба.
В группе B Кубка России «Зенит» после четырёх матчей занимает третье место, имея равное количество очков с «Крыльями Советов» (по шесть). Замыкает таблицу «Факел», у которого четыре поражения, а возглавляет московский «Спартак» (четыре победы и 12 очков).
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