Президент «Марселя» ответил на вопрос о возможном подписании Криштиану Роналду

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду? Мы всегда возвращаемся к разговорам. Футбол очень чёткий, и ты играешь с помощью тех средств, которые у тебя есть в твоём распоряжении, с экономическим балансом. Ты должен делать всё возможное, чтобы добиться наилучших результатов, искать способы улучшить команду, но при финансовой стабильности. Это важно в 2022 году. Нужна устойчивая экономическая ситуация. «Марсель» далёк от идеи подписывать больших звёзд, как Роналду, индивидуалистов. Мы больше заинтересованы в командных игроках», — приводит слова Лонгории RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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