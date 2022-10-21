Президент «Марселя» ответил на вопрос о возможном подписании Криштиану Роналду

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду? Мы всегда возвращаемся к разговорам. Футбол очень чёткий, и ты играешь с помощью тех средств, которые у тебя есть в твоём распоряжении, с экономическим балансом. Ты должен делать всё возможное, чтобы добиться наилучших результатов, искать способы улучшить команду, но при финансовой стабильности. Это важно в 2022 году. Нужна устойчивая экономическая ситуация. «Марсель» далёк от идеи подписывать больших звёзд, как Роналду, индивидуалистов. Мы больше заинтересованы в командных игроках», — приводит слова Лонгории RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: