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Криштиану Роналду отстранён от основы «Манчестер Юнайтед» — у португальского нападающего конфликт с Эриком тен Хагом

Криштиану Роналду жёстко поставили на место. Похоже, это конец его эпохи в «МЮ»
Григорий Телингатер
Криштиану Роналду жёстко поставили на место
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Отказался выходить на замену и был отстранён. Как это вообще понимать?

«Манчестер Юнайтед» отстранил Криштиану Роналду. Ближайшее время он будет тренироваться один. Официально не сообщается о причинах такого решения, но, очевидно, они связаны с демаршем футболиста. За день до этого нападающий ушёл со стадиона, когда ещё шло основное время (89:24).

Криштиану Роналду уходит со скамейки «МЮ»

Криштиану Роналду уходит со скамейки «МЮ»

Фото: Кадр из трансляции

По информации The Athletic, Роналду уехал со стадиона ещё до окончания матча и не праздновал с партнёрами победу над «Тоттенхэмом». Также главное спортивное СМИ Англии сообщило, что форвард отказался выходить на замену в этом матче.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
19 октября 2022, среда. 22:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фред – 47'   2:0 Фернандеш – 69'

«МЮ» официально объявил, что Роналду не сыграет с «Челси» в субботу (22 октября) в матче 13-го тура АПЛ. По информации корреспондента The Guardian, главный тренер тен Хаг готов отпустить португальца этой зимой, но проблема заключается в высокой зарплате футболиста – £ 500 тыс. в неделю.

Во всей этой истории возникают вопросы как к клубу, так и к футболисту. Непонятно, почему летом тренер настаивал на том, чтобы Роналду остался в команде. Как мы видим, он не является первым кандидатом на место центрального нападающего. Возможно, даже и не вторым, потому что на этой позиции могут сыграть как Марсьяль, так и Рашфорд. Держать футболиста с таким эго и такой зарплатой на скамейке – сомнительное решение. Хотя, надо признать, Рашфорд запорол кучу моментов в матче с «Тоттенхэмом» и на это было действительно тяжело смотреть.

Граффити в честь Роналду

Граффити в честь Роналду

Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Хотя к Роналду вопросов ещё больше. Начиная с опоздания на сбор по причине, которая до сих пор неизвестна. И заканчивая выходкой (очень подходящее слово) в матче с «Тоттенхэмом». Если уж так сложилось, что он остался в «МЮ», то футболист обязан уважать и клуб, и своих партнёров по команде. Раньше Роналду показывал космический уровень футбола, и ему многое прощалось. Естественно, что к 37 годам его показатели упали, а вот самоощущение – едва ли.

С одной стороны, заслуживает уважения, что Роналду в таком возрасте отправился в самую конкурентную лигу планеты. С другой стороны, статус футболиста явно конфликтует с его нынешними возможностями. В этом сезоне АПЛ у него лишь один гол и ноль ассистов за 340 минут на поле. Кроме того, нападающий менее полезен при игре без мяча, чем другие форварды.

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Похоже, Роналду отказался выходить на замену, чтобы ему потом позволили уйти из команды. Правда, подобное уже случалось эти летом, когда Криштиану уехал с «Олд Траффорд» до окончания матча с «Райо Вальекано». Тогда у него не получилось покинуть «МЮ», хотя явно имело значение и отсутствие предложений от других клубов. Обычно, если футболисты хотят уйти, как Левандовски в этом году или Кейн в прошлом, то есть чёткое понимание, в каких клубах они хотят оказаться. Так получилось, что Роналду сейчас мало кто может себе позволить.

Стикер с изображением Роналду

Стикер с изображением Роналду

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Важный момент, который мог сказаться на форварде – чемпионат мира, который стартует через месяц. Для Роналду в любом случае болезненно, когда он остаётся без игровой практики. И ещё более неприятно, когда газеты в твоей родной стране призывают не ставить тебя в основной состав сборной. Похоже, эпоха Роналду в «МЮ» подходит к концу. А возможно, не только в «МЮ».

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