Криштиану Роналду жёстко поставили на место. Похоже, это конец его эпохи в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» отстранил Криштиану Роналду. Ближайшее время он будет тренироваться один. Официально не сообщается о причинах такого решения, но, очевидно, они связаны с демаршем футболиста. За день до этого нападающий ушёл со стадиона, когда ещё шло основное время (89:24).

Криштиану Роналду уходит со скамейки «МЮ» Фото: Кадр из трансляции

По информации The Athletic, Роналду уехал со стадиона ещё до окончания матча и не праздновал с партнёрами победу над «Тоттенхэмом». Также главное спортивное СМИ Англии сообщило, что форвард отказался выходить на замену в этом матче.

«МЮ» официально объявил, что Роналду не сыграет с «Челси» в субботу (22 октября) в матче 13-го тура АПЛ. По информации корреспондента The Guardian, главный тренер тен Хаг готов отпустить португальца этой зимой, но проблема заключается в высокой зарплате футболиста – £ 500 тыс. в неделю.

Во всей этой истории возникают вопросы как к клубу, так и к футболисту. Непонятно, почему летом тренер настаивал на том, чтобы Роналду остался в команде. Как мы видим, он не является первым кандидатом на место центрального нападающего. Возможно, даже и не вторым, потому что на этой позиции могут сыграть как Марсьяль, так и Рашфорд. Держать футболиста с таким эго и такой зарплатой на скамейке – сомнительное решение. Хотя, надо признать, Рашфорд запорол кучу моментов в матче с «Тоттенхэмом» и на это было действительно тяжело смотреть.

Граффити в честь Роналду Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Хотя к Роналду вопросов ещё больше. Начиная с опоздания на сбор по причине, которая до сих пор неизвестна. И заканчивая выходкой (очень подходящее слово) в матче с «Тоттенхэмом». Если уж так сложилось, что он остался в «МЮ», то футболист обязан уважать и клуб, и своих партнёров по команде. Раньше Роналду показывал космический уровень футбола, и ему многое прощалось. Естественно, что к 37 годам его показатели упали, а вот самоощущение – едва ли.

С одной стороны, заслуживает уважения, что Роналду в таком возрасте отправился в самую конкурентную лигу планеты. С другой стороны, статус футболиста явно конфликтует с его нынешними возможностями. В этом сезоне АПЛ у него лишь один гол и ноль ассистов за 340 минут на поле. Кроме того, нападающий менее полезен при игре без мяча, чем другие форварды.

Похоже, Роналду отказался выходить на замену, чтобы ему потом позволили уйти из команды. Правда, подобное уже случалось эти летом, когда Криштиану уехал с «Олд Траффорд» до окончания матча с «Райо Вальекано». Тогда у него не получилось покинуть «МЮ», хотя явно имело значение и отсутствие предложений от других клубов. Обычно, если футболисты хотят уйти, как Левандовски в этом году или Кейн в прошлом, то есть чёткое понимание, в каких клубах они хотят оказаться. Так получилось, что Роналду сейчас мало кто может себе позволить.

Стикер с изображением Роналду Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Важный момент, который мог сказаться на форварде – чемпионат мира, который стартует через месяц. Для Роналду в любом случае болезненно, когда он остаётся без игровой практики. И ещё более неприятно, когда газеты в твоей родной стране призывают не ставить тебя в основной состав сборной. Похоже, эпоха Роналду в «МЮ» подходит к концу. А возможно, не только в «МЮ».