Главный тренер сборной Кыргызстана: Карпин меня не удивил

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин высказался о наставнике национальной команды России Валерии Карпине.

«Я понимал, что это квалифицированный тренер. Он меня не удивил, я знал, что с ним команда покажет высокий уровень. Это из категории, что меня ничем не может удивить Карпин, Бердыев или Клопп. С одной стороны, это специалисты не одного ряда, но, с другой, она показывают понятный и доминирующий на своих уровнях футбол. Карпин не удивляет, а ставит ориентиры, к которым надо стремиться», — приводит слова Крестинина Metaratings.

Напомним, ранее сборная России обыграла Кыргызстан в товарищеском матче со счётом 2:1. В ноябре национальная команда России может встретиться с национальной командой Боснии и Герцеговины.