Главный тренер сборной Кыргызстана: Карпин меня не удивил
Поделиться
Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин высказался о наставнике национальной команды России Валерии Карпине.
«Я понимал, что это квалифицированный тренер. Он меня не удивил, я знал, что с ним команда покажет высокий уровень. Это из категории, что меня ничем не может удивить Карпин, Бердыев или Клопп. С одной стороны, это специалисты не одного ряда, но, с другой, она показывают понятный и доминирующий на своих уровнях футбол. Карпин не удивляет, а ставит ориентиры, к которым надо стремиться», — приводит слова Крестинина Metaratings.
Напомним, ранее сборная России обыграла Кыргызстан в товарищеском матче со счётом 2:1. В ноябре национальная команда России может встретиться с национальной командой Боснии и Герцеговины.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
04:11
-
03:43
-
03:30
-
03:19
-
02:31
-
02:17
-
01:54
-
01:51
-
01:43
-
01:35
-
01:26
-
01:21
-
00:57
-
00:54
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:25
-
00:19
-
00:11
-
00:01
- 20 октября 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:14
-
22:57
-
22:56
-
22:55
Партнерский контент