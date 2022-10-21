Байрамян: не знаю, специально ли, но на Комличенко не поставили уже минимум 4 пенальти

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о матче Кубка России с московским «Динамо», в котором его команда уступила со счётом 1:3. Сам армянин не играл из-за повреждения.



«Со стороны игра смотрелась нормально. «Динамо» где-то больше моментов создало, особенно в первом тайме, но с выходом Комличенко мы перехватили инициативу и забили гол. Потом было ещё пару острых моментов, но у «Динамо» тоже есть очень качественные футболисты. Вышел Смолов и сыграл, как мне кажется, ключевую роль в этом матче, сделал разницу. Проигрывать, конечно, обидно, но мы сделаем выводы и пойдём дальше.



Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи. Типа, Комличенко и так много пенальти зарабатывает, поэтому не нужно лишний раз свистеть. Но на самом деле каждый его пенальти был стопроцентным. Может, один был чуть сомнительным, но сколько ещё не поставили? Уже как минимум четыре пенальти не поставили. В той же игре с «Уралом», мне кажется, второй пенальти тоже был. Но я не знаю, специально ли это», – приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».