Крестинин: клубы из России боролись бы за победу в Азиатской ЛЧ, а сборная — в Кубке Азии

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин считает, что клубы и сборные из России могли бы быть успешны в случае перехода в азиатскую конфедерацию футбола. По мнению специалиста, Россия по футболу на одном уровне с Австралией, Японией и Южной Кореей.

«Сопоставим ли нынешний уровень сборной России с грандами Азиатской конфедерации футбола? Конечно. С одной стороны, вы можете сказать, что у России люди не играют в АПЛ и Бундеслиге, как у австралийцев, японцев или корейцев. Но игры, которые футболисты проводят в российском чемпионате, достаточно высокого уровня. Взять ту же Австралию. У них есть футболисты высочайшего уровня, но многие игроки выступают в чемпионате Австралии, и он заметно уступает Российской Премьер-Лиге. Получается, что средний уровень России выше уровня Австралии. В России многие люди способны играть за рубежом и не выступают там только по понятным причинам. Команды из первой пятёрки играли в Лиге чемпионов, игроки оттуда участвовали в чемпионате мира. Так что я уверен, что Россия на одном уровне с Австралией, Японией и Южной Кореей.

Однозначно, что российские клубы боролись бы за победу в Азиатской Лиге чемпионов, а сборная была в числе фаворитов Кубка Азии. Никто не даст гарантии, что Россия бы везде выигрывала, но за первые места борьба была бы точно.

Стоит ли России думать об этом переходе? Я не внутри ситуации, поэтому не имею права говорить, не зная всех деталей. Да, я болельщик сборной России, кроме тех случаев, когда выступают спортсмены из Кыргызстана, но рассуждать с трибун я не привык», — приводит слова Крестинина Metaratings.

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой. СМИ сообщали, что РФС рассматривает вариант перехода в футбольную структуру Азии.