Быстров: новый формат Кубка России — фигня полная. Продуманности никакой

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре клуба в матче с «Пари НН» (3:0) в рамках РПЛ, а также о новом формате Кубка России.



«Ожидал разгрома, который учинил «Зенит» в Нижнем Новгороде? В прошлом туре команда не добрала два очка. В этот раз приехала на стадион, где великолепное поле, большое и ровное. Ну, и все эти разговоры о смене тренера и его уходе не идут на пользу «Нижнему».



Насколько поле является значимым моментом? Для команды, которая выше классом, конечно, важно. Либо трава не растёт, либо поле узкое. Всё это создаёт проблемы команде, которая выше классом. О «Пари НН» можно говорить как о потенциальном кандидате в стыковые матчи или на прямой вылет? Всё покажет турнирная таблица. Ну и многое будет зависеть от того, кто будет тренером, как команда к новому наставнику отнесётся.



Как отношусь к новой формуле Кубка России? Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который ещё сырой. Продуманности никакой.



Как дебют Ивана в воротах? В воротах «Зенита» и я дебютирую в следующем матче, и вы скажете, что я в порядке. Результат не давит, с большей вероятностью ты выходишь из этой группы. Даже если скажут, что мяч руками не ловить. Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах бразильца. Ну, а в чемпионате мы видим не Ивана, а Кержакова. Если выйдет основа в кубковых встречах, то мало шансов будет у кого-то победить», — цитирует Быстрова «Советский спорт».

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