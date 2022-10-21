«Звонил два дня, он не взял трубку». Тренер Киргизии — о вызове Ильзата Ахметова в сборную

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин рассказал о попытках пригласить в национальную команду выступающего в РПЛ Ильзата Ахметова. В своё время футболист сделал выбор в пользу сборной России.

«Пробовал ли пригласить Ильзата Ахметова в сборную Кыргызстана? Конечно. Мы пытались с ним связаться, но он с нами не общался. Помню, он ещё играл в Казани, я тогда планировал слетать к нему для знакомства. Пытался связаться и с ним, и с его отцом, но ничего не получилось, хотя мы были близки к тому, чтобы начать разговор. Знакомые с ним люди предупреждали, что я хочу с ним пообщаться. Я уже прилетел в Москву, где у меня была встреча с Антоном Коченковым.

Назначили время для созвона. Я два дня звонил Ахметову, но он не брал трубку. Я решил, что смысла мне лететь в Казань в таком случае нет. Вернулся обратно.

Это выбор человека, мы его уважаем. Он сам для себя решил выступать за сборную Россию. Ильзат – очень хороший футболист, который в праве распоряжаться своей судьбой. Уважаю его и как человека, и как футболиста», — приводит слова Крестинина Metaratings.

Напомним, уроженец Кыргызстана Ильзат Ахметов выступает за сборную России с 2019 года, на его счету уже восемь матчей в составе национальной команды.