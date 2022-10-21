Хави — о де Йонге: он убеждает меня в том, что должен играть в полузащите «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре нидерландского полузащитника Френки де Йонга после матча 10-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:0).
«Он убеждает меня в том, что должен играть в центре полузащиты этой команды. Он был очень хорош, и я рад за него», — приводит слова Хави в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
В прошедшей встрече 25-летний футболист провёл на поле 70 минут. Он отдал 95% точных передач, а также выиграл 100% единоборств. Всего на счету де Йонга 12 матчей за «Барселону» во всех турнирах в текущем сезоне, он забил один гол. Каталонцы занимают второе место в чемпионате Испании, набрав 25 очков после 10 встреч.
«Барселона» — «Вильярреал». Обзор матча. Ла Лига 22/23 10-й тур:
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