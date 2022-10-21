«Спартак» потерял воспитанника, но не проиграл от этого». Кечинов — о Бакаеве

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение о положении футболиста Зелимхана Бакаева в «Зените».



«В последний сезон в «Спартаке» Бакаев очень ярко играл. Его недооценивают. Я понимаю, почему это делают красно-белые — из-за ухода к принципиальному сопернику. Но даже в неудачном сезоне (а 10-е место — это ни о чём) Бакаев везде выделялся. По крайней мере, мне он казался одним из лидеров команды — наряду с Промесом и Соболевым. Естественно, у него было представление, сколько получают ведущие игроки «Спартака» или «Зенита», и, исходя из этого, понимание, какого контракта достоин он. Соответственно, они с агентом запросили зарплату, сопоставимую с лидерскими, а руководство «Спартака» сочло её завышенной.

В итоге человек переходит к главному конкуренту, который готов выполнить любые условия. Понятное дело, в «Зените» есть футболисты как минимум не хуже Бакаева. Хоть Малком, хоть Клаудиньо — там любого из бразильца можно брать. Естественно, ему было сложно попасть в рисунок, он не играет. Как он может показать себя, выходя на замены на 15-20 минут? Нет уверенности, потому что игрок запаса. Он это чувствует и показывает в лучшем случае 50% от того, что умеет. А он умеет! В нашем футболе сейчас вообще мало футболистов, способных обыграть и тем самым обострить игру. Получается, и он не играет, и «Спартак» потерял воспитанника. Хотя по факту «Спартак», кажется, ничего от его ухода не проиграл. Но, повторюсь, останься Зелимхан в команде, она однозначно была бы ещё сильнее. Уверен, что и в «Зените» он получит шанс и заиграет. Или бразильцы уйдут, или кто-то травму получит, дисквалификацию. Не может быть такого, что человек способен играть — и не играет. Ненормальная ситуация, нефутбольная», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



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