«Без хорошего вратаря трофей не выиграешь». Куртуа — о несправедливости в вручении наград

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о важности роли футболистов его амплуа для завоевания трофеев. Бельгийский голкипер, выигравший трофей Льва Яшина (лучшему вратарю сезона), ранее выразил недовольство итогами голосования за «Золотой мяч», где он занял седьмое место.

«Без хорошего вратаря трофей не выиграешь, но при вручении футбольных наград об этом иногда забывают. Люди охотнее голосуют за нападающего, который забивает голы, чем за вратаря», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

В сезоне-2021/2022 30-летний Куртуа принял участие в 52 матчах, в которых пропустил 46 голов и 22 раза сыграл «на ноль». Вместе с «Реалом» в той кампании он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и Испании.

Видеообзор. «Эльче» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

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