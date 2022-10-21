Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женскому «Зениту» вручили золотые медали за победу в Суперлиге

Женскому «Зениту» вручили золотые медали за победу в Суперлиге
Комментарии

Футболистки и персонал женского футбольного клуба «Зенит» по окончании матча с московским ЦСКА (1:1) были награждены золотыми медалями за победу в Суперлиге.

Права на видео принадлежат РФС.

Ранее женский «Зенит» досрочно стал победителем Суперлиги после матча 22-го тура с «Ростовом» (0:0) на выезде. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 33 очка, оторвавшись от ЦСКА на 7 очков перед очной встречей. Это чемпионство стало первым в истории для петербургской команды, до этого клуб выигрывал бронзовые медали. Женская команда «Зенита» была основана в январе 2020 года.

Также «Зенит» и ЦСКА сыграют в финале женского кубка России по футболу. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 4 ноября в 16:30 по московскому времени.

Не сразу поняли, что стали чемпионками. Феноменальный результат «Зенита» Не сразу поняли, что стали чемпионками. Феноменальный результат «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022