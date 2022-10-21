Гвардиола высказался о скандировании фанатами «Манчестер Сити» слов о давке на «Хиллсборо»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о скандировании фанатами «горожан» оскорбительных тезисов касательно трагедии на стадионе «Хиллсборо».
«Я не услышал отрицательных скандирований от наших фанатов касательно давки на стадионе «Хиллсборо». Если это действительно произошло, мне жаль. Я не думаю, что наше соперничество стало негативным», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Давка произошла в 1989 году на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Трагедия повлекла смерть 96 болельщиков мерсисайдцев.
«Ливерпуль» после победы над «Сити» поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков.
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