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Гвардиола высказался о скандировании фанатами «Манчестер Сити» слов о давке на «Хиллсборо»

Гвардиола высказался о скандировании фанатами «Манчестер Сити» слов о давке на «Хиллсборо»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о скандировании фанатами «горожан» оскорбительных тезисов касательно трагедии на стадионе «Хиллсборо».

«Я не услышал отрицательных скандирований от наших фанатов касательно давки на стадионе «Хиллсборо». Если это действительно произошло, мне жаль. Я не думаю, что наше соперничество стало негативным», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Давка произошла в 1989 году на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Трагедия повлекла смерть 96 болельщиков мерсисайдцев.

«Ливерпуль» после победы над «Сити» поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков.

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