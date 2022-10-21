Президенты клубов Бундеслиги выступили против Суперлиги

Президенты клубов Бундеслиги оценили идею возрождения Европейской футбольной Суперлиги, с которой выступил новый глава организации Бернд Райнхарт.
«Попытка создания Суперлиги провалилась полтора года назад. С тех пор мы всегда чётко заявляли о своей позиции», — приводит слова президента мюнхенской «Баварии» Оливера Кана Bild.
«Лига чемпионов обладает абсолютно исключительным форматом проведения турнира, особенно с 2024 года! Кроме того, УЕФА заботится о небольших клубах, мы чувствуем их поддержку», — сказал президент «Боруссии Дортмунд» Ханс-Йоахим Ватцке.
«Я не убеждён в успешности концепции Суперлиги. Считаю, что такие вещи должны решаться в сотрудничестве с УЕФА, чтобы не создавалось впечатление, что это закрытая лига для лучших клубов Европы», — цитирует Bild члена правления «Франкфурта» Акселя Хеллмана.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом:
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