Защитник «Динамо» Лаксальт: частые жёлтые карточки — часть адаптации Фернандеса в России

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт объяснил, почему игрок бело-голубых Роберто Фернандес получает в чемпионате России много предупреждений.
«Каждый игрок знает, когда он совершает ошибки. Частые жёлтые карточки — часть адаптации Фернандеса в России. Естественно, ему нужно работать над собой, но, мне кажется, высказывать ему какие-то претензии не имеет смысла. Наоборот, мы должны поддерживать друг друга. В начале сезона у Фернандеса было два удаления… Я уверен, он понимает, что такого допускать нельзя.
Главный совет, который я дал Фернандесу? Это не так просто, что ты взял и сказал: «Эй, тебе надо прибавить в этом и улучшить вот это». Иногда ты совершаешь ошибки — это часть футбола. Это же не математика, где ты действуешь по какому-то алгоритму. На ошибках учатся», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 21 октября 2022
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