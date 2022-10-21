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Агент Холанда: он станет первым игроком, чья сумма трансфера приблизится к € 1 млрд

Агент Холанда: он станет первым игроком, чья сумма трансфера приблизится к € 1 млрд
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Рафаэла Пимьента, ставшая наследницей компании агента Мино Райолы, высказала о ситуации вокруг своего агента — нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Он станет первым футболистом, стоимость трансфера которого приблизится к € 1 млрд. Новый контракт с «Манчестер Сити»? Я надеюсь на это, почему бы и нет? Если бы со мной поговорили об этом, я была бы рада.

Сумма выкупа в 2024 году? Хорошая вещь в работе юриста, заключается в том, что, когда кто-то спрашивает у вас, я могу ответить, что, будучи юристом, я не могу говорить об этом», — приводит слова Пимьенты журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд в 14 матчах во всех турнирах забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с «Манчестер Сити» истекает в 2027 году.

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