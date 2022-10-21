Сергей Юран высказался о непопадании Квинси Промеса в заявку Нидерландов на ЧМ-2022

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«В сборной Нидерландов всегда были и будут футболисты — в том числе и молодёжь — высокого уровня. Не думаю, что Промес критически важен для нынешней сборной, даже находясь в хорошей форме. Да, какое-то время он был востребован, привлекался в национальную команду… Но не скажу, что он незаменимый игрок. К тому же ему надо разобраться с нефутбольными делами, которые закрывают ему путь в сборную», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В 13 матчах Российской Премьер-Лиги Промес забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.