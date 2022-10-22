Гвардиола ответил Клоппу о разнице в тратах «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал слова своего коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что никто не может сравниться с возможностями «горожан» на трансферном рынке.
«Во-первых, это не удивительно, потому что он говорит это не в первый раз. И второе – это «Брайтон» (намекнув о вопросах к предстоящему матчу. – Прим. «Чемпионата»). Предположение Клоппа о том, что у «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасла» нет предела финансовым возможностям? Я уже сказал, что это не первый раз, когда он говорит это за последние пять или шесть лет, так что… «Брайтон», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Напомним, уже сегодня, в субботу, 22 октября, «Манчестер Сити» примет «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Начало запланировано на 17:00 мск.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво.
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