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Конте: возможности «Тоттенхэма» отличаются от возможностей монстров, выступающих в Англии

Конте: возможности «Тоттенхэма» отличаются от возможностей монстров, выступающих в Англии
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о планах английского клуба.

«Я с большим уважением отношусь к клубу и к тому, что руководство хочет сделать, но в то же время я знаю, что наши возможности отличаются от возможностей тех монстров, которые выступают в Англии. Нужно подумать и не ошибиться на трансферном рынке», — приводит слова Конте Mirror.

«Тоттенхэм Хотспур» в 11 матчах набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (27). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Завтра, 23 октября, «Тоттенхэм Хотспур» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» в матче чемпионата Англии. Начало встречи — в 18:30 мск.

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