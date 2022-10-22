Конте: возможности «Тоттенхэма» отличаются от возможностей монстров, выступающих в Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о планах английского клуба.
«Я с большим уважением отношусь к клубу и к тому, что руководство хочет сделать, но в то же время я знаю, что наши возможности отличаются от возможностей тех монстров, которые выступают в Англии. Нужно подумать и не ошибиться на трансферном рынке», — приводит слова Конте Mirror.
«Тоттенхэм Хотспур» в 11 матчах набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (27). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Завтра, 23 октября, «Тоттенхэм Хотспур» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» в матче чемпионата Англии. Начало встречи — в 18:30 мск.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 22 октября 2022
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