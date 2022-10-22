Португальская футболистка «Зенита»: могу назвать Россию моим вторым домом

Португальская футболистка женского «Зенита» Ана Диаш рассказала о жизни в России и переходе в петербургскую команду.

«Как я себя чувствую в России? Вполне могу назвать Россию моим вторым домом. Прожила здесь достаточное количество времени, чтобы привыкнуть. Об отношении с первого дня я уже сказала — это очень помогло побыстрее влиться в команду, почувствовать себя здесь хорошо. Конечно, я скучаю по родным в Португалии. Но мы всё время на связи и в какой-то степени они рядом со мной. Но теперь у меня есть друзья в России. Поэтому не могу пожаловаться на отсутствие поддержки здесь.

При переходе, конечно, понимала, что по сравнению с Португалией меня ждет всё абсолютно другое от культуры до языка. Но перейти в «Зенит» — это было абсолютно обдуманное решение. Я консультировалась и советовалась с очень многими людьми. С одной стороны, мне сразу стало интересно, с другой — были опасения: Россия огромная, а Португалия — маленькая, я никогда не играла за границей… Но люди, которым я доверяю, и внутреннее ощущение подсказали — это очень хороший шаг для карьеры. Тем более «Зенит» в целом — это клуб с огромной историей, о переходе не пожалела ни секунды», — приводит слова Диаш официальный сайт телеканала «Матч».

Ана Диаш перешла в «Зенит» в 2021 году. В этом сезоне она вместе с командой стала чемпионкой женской российской Суперлиги.