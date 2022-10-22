Билялетдинов отреагировал на заявку Давыдова в Медиалиге

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию, что полузащитник «Химок» Денис Давыдов будет выступать за клуб «Реалити» в Медиалиге.

«Трудно сказать, какая мотивация у него. Это как шоу фигуристов на льду, не знаю, что там можно перезагрузить. Может, проблемы с психологией в голове. Думаю, на Давыдова оказывалось большое давление после слов про «русского Месси», эти слова были явно перебором. Леониду Федуну надо было понимать, кому такое говорить. И в данном случае фраза не сработала. Уже понятно, что это не тот образ, который ему предначертан со стороны Федуна.



Я всем футболистам желаю удачи, и Денису тоже. Главное, чтобы без травм, побольше включать голову.



Завершать карьеру? Нет. Ничего страшного (в игре за любительский клуб) нет, сейчас до 35 лет играют, но ситуация, конечно, странная», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Футболист ещё не сыграл за «Химки» в Российской Премьер-Лиге, проведя лишь один матч в Кубке России.