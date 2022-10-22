Денис Давыдов: надоело, что называют «русским Месси», идиотизм какой-то

Нападающий подмосковных «Химок» и клуба футбольной Медиалиги «Реалити» Денис Давыдов рассказал, как относится к прозвищу русский Месси и о своём игровом времени в команде РПЛ.
«В Медиалиге я играю в свободное время, когда нет тренировок с «Химками». Клуб мне разрешил — спасибо им большое!
Почему я почти не играю в «Химках»? Я тренируюсь, стараюсь, работаю, но стоит отметить, что у нас хорошая конкуренция в линии атаки. У нас есть тренер, который принимает решение, и мы его уважаем. Надеюсь, мы обыграем «Спартак».
Фраза Федуна про «русского Месси» не отразилась на моей карьере, я не держу на него обиду. Сказал и сказал — что такого в этом? Мне абсолютно всё равно. Люди постоянно ходят и называют меня «Месси» — меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут «русский Месси». Например: «Русский Месси перешёл в «Реалити» — опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне всё равно», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что Давыдов стал игроком медийного клуба «Реалити». Футболист так и не сыграл за «Химки» в РПЛ, проведя лишь один матч в Кубке России.
Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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