Червиченко — о Кокорине: в нынешней сборной России у всех есть шанс. Даже у меня

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду. Ранее Карпин заявил, что в сборную может быть вызван любой футболист.

«Слышал, что Карпин не исключил возможный вызов Кокорина в сборную. Но в нынешний сборной России у всех есть шанс. Даже у меня. Мы же ни с кем не играем. Сейчас выйти может любой», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, недавно Кокорин заявил, что всем будет лучше, если он не будет появляться в сборной России. Всего Александр провёл в составе национальной команды 48 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Он не вызывается в сборную с 2017 года.