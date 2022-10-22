Червиченко — о Кокорине: в нынешней сборной России у всех есть шанс. Даже у меня

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду. Ранее Карпин заявил, что в сборную может быть вызван любой футболист.
«Слышал, что Карпин не исключил возможный вызов Кокорина в сборную. Но в нынешний сборной России у всех есть шанс. Даже у меня. Мы же ни с кем не играем. Сейчас выйти может любой», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, недавно Кокорин заявил, что всем будет лучше, если он не будет появляться в сборной России. Всего Александр провёл в составе национальной команды 48 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Он не вызывается в сборную с 2017 года.
- 22 октября 2022
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