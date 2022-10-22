«Пригласи тёщу на футбол». «Арис» проводит акцию с бесплатными билетами в VIP-ложу

Кипрский футбольный клуб «Арис» перед матчем 8-го тура чемпионата страны с «Паралимни» организовал акцию под названием «Пригласи тёщу на футбол». Встреча между командами состоится в воскресенье, 23 октября. Начало матча — в 19:00 мск.
«Арис» предлагает своим болельщикам, имеющим тёщу, разместить её бесплатно в VIP-ложе. Подразумевается, что таким образом в семьях возрастёт лояльность к клубу, тёща всегда будет отпускать зятя на футбол.
Фото: ФК «Арис»
«В прошлом году мы также организовали для наших болельщиков День тёщи. Женщины были приятно удивлены тем, что на футболе их развлекают, ухаживают за ними. Мы были обрадованы, узнав, что у наших болельщиков такие счастливые семьи. «Арис», пожалуй, единственный футбольный клуб в мире, который адресно позаботился о тёще», — сообщили в пресс-службе «Ариса».
«Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 15 очков.
- 22 октября 2022
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:14
-
13:05
-
12:47
-
12:40
-
12:37
-
12:20
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:28
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
10:12
-
10:02
-
10:00
-
09:54
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:29