«Пригласи тёщу на футбол». «Арис» проводит акцию с бесплатными билетами в VIP-ложу

Кипрский футбольный клуб «Арис» перед матчем 8-го тура чемпионата страны с «Паралимни» организовал акцию под названием «Пригласи тёщу на футбол». Встреча между командами состоится в воскресенье, 23 октября. Начало матча — в 19:00 мск.



«Арис» предлагает своим болельщикам, имеющим тёщу, разместить её бесплатно в VIP-ложе. Подразумевается, что таким образом в семьях возрастёт лояльность к клубу, тёща всегда будет отпускать зятя на футбол.

Фото: ФК «Арис»

«В прошлом году мы также организовали для наших болельщиков День тёщи. Женщины были приятно удивлены тем, что на футболе их развлекают, ухаживают за ними. Мы были обрадованы, узнав, что у наших болельщиков такие счастливые семьи. «Арис», пожалуй, единственный футбольный клуб в мире, который адресно позаботился о тёще», — сообщили в пресс-службе «Ариса».



«Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 15 очков.