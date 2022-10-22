Гаттузо: немного беспокоюсь за Кавани

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о состоянии нападающего Эдинсона Кавани.



«Я немного беспокоюсь за Эдинсона, поэтому он не играет по 90 минут. Когда у него опухла лодыжка, мы должны были сразу на это отреагировать. На днях он мог провести на поле ещё 15-20 минут, но Эдинсон начал испытывать дискомфорт, и мы решили не рисковать. Он важен для команды. Две недели назад мы беспокоились из-за того, что он не забивает, а теперь он стал забивать, и нам нужно быть осторожными», — приводит слова Гаттузо Marca.

В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский футболист принял участие в пяти матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Севилья» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур

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