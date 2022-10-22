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Роман Павлюченко: многие не верили в Кокорина. Но мне нравится, что он не опустил руки

Роман Павлюченко: многие не верили в Кокорина. Но мне нравится, что он не опустил руки
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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Многие не верили в Кокорина: говорили, что все забыли о нём. А он всё-таки борется и доказывает, что как спортсмен ещё существует. Может играть в футбол и забивать — сейчас как раз этим и занимается. Мне нравится, что он не опустил руки и проявляет себя как футболист», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Кокорин, арендованный «Арисом» у итальянской «Фиорентины», в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах чемпионата Кипра и отметился тремя голами. «Арис» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков в семи матчах.

Кокорин думает, что заработал больше всех российских футболистов. Сумма реально огромная! Кокорин думает, что заработал больше всех российских футболистов. Сумма реально огромная!
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