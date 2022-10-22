Талалаев из-за болезни не полетел с «Торпедо» в Грозный

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба автозаводцев.
«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле. Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», — сказал главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов.
«Торпедо» сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 23 октября. Начало матча — в 19:00 мск. Автозаводцы с шестью очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» располагается на седьмой строчке, набрав 20 очков.
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