Моуринью — о матче «Ромы» и «Наполи»: Спаллетти знает, что может проиграть

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче с «Наполи» в рамках Серии А, а также прокомментировал мнение, что римляне являются оборонительной командой.
«После стольких игр подряд у нас была неделя, чтобы наконец поработать на тренировках. Принято считать, что «Наполи» является фаворитом, но иногда фаворит также проигрывает. Спаллетти знает, что может проиграть, и это не блеф. Он также знает, что его команда находится на вершине таблицы и находится в отличной форме. Мы оба понимаем, что это будет трудный матч.
«Рома» — одна из самых оборонительных команд? Если вы посмотрите на статистику по забитым голам, то да, но не по созданным моментам. Мы восьмая лучшая команда в Серии А по ударам не потому, что обороняемся, а потому, что делаем слишком много ошибок перед воротами. Это также может быть вопросом удачи, так как иногда мяч попадает в колено, плечо, задницу!
У нас было 20 ударов по воротам против «Аталанты», а затем мы проиграли команде, у которой был только один удар. «Наполи» забил много голов, хорошо оборонялся, и мы постараемся увидеть, чего сможем добиться в игре с ними», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:
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