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«Наполи» предлагает Кварацхелии двукратное увеличение зарплаты по новому контракту

«Наполи» предлагает Кварацхелии двукратное увеличение зарплаты по новому контракту
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Руководство «Наполи» вступило в переговоры по новому контракту с представителями 21-летнего грузинского крайнего полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго в «Твиттере».

Как отмечает источник, согласно проекту нового контракта, действующее соглашение с Кварацхелией будет продлено на год – до 2028 года. При этом, заработная плата игрока вырастет в два раза в сравнении с текущей.

Напомним, Хвича стал игроком «Наполи» в июле 2022 года. С тех пор он провёл за итальянский клуб 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 35 млн, согласно данным портала Transfermarkt.

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